Kuşadası Belediyesi Çevreyi Kirletenlere Cezai İşlem Uyguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuşadası Belediyesi Çevreyi Kirletenlere Cezai İşlem Uyguladı

Kuşadası Belediyesi, Güzelçamlı Mahallesi'nde çevreyi kirleten ve gürültü kirliliğine neden olan tatilcileri cezalandırdı. Belediye ekipleri, çadır ve karavan kuran kişilere 2 bin 52 lira para cezası verdi.

25.07.2024 17:21  Güncelleme: 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, Güzelçamlı Mahallesi sakinlerinin, kamp ve karavan altyapısı bulunmayan alanlara ve plajlara, çadır kurup karavan park ederek çevre, görüntü ve gürültü kirliliğine neden olan tatilciler ile ilgili gösterdiği tepkiye duyarsız kalmadı. Belediye ekipleri, çevreyi kirleten kişilere 2 bin 52 lira para cezası verdi.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından çadır ve karavanların kaldırılması sağlanırken Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri söz konusu bölgelerin temizliğini ve hijyenini sağladı. Öte yandan Kabahatler Kanunu'nun 'kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunmasını' düzenleyen 32'inci maddesi uyarınca çevreyi kirleten kişilere 2 bin 52 lira para cezası uygulandı.

Bölge sakinleri, Belediye'nin yetki ve sorumluluk alanında bulunmayan Milli Emlak'a ait bölgelerde yer alan çadır ve karavanlar için de ilgili devlet kurumlarından aynı hassasiyeti göstermesini beklediklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA

Kuşadası Belediyesi, Güzelçamlı, Çevre, Hukuk, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi Çevreyi Kirletenlere Cezai İşlem Uyguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:05 İstanbul’da yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşların yüzde 5’i iptal edilecek. İstanbul'da yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 5'i iptal edilecek.
15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
15:01 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
14:21 Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Müdürü’nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım
14:17 Kadir Ezildi’nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı
13:37 Taksiciler Odası Başkanı’ndan İBB’ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız Taksiciler Odası Başkanı'ndan İBB'ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız
12:50 Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 18:19:49. #1.11#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi Çevreyi Kirletenlere Cezai İşlem Uyguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement