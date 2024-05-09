Kuşadası Belediyesi Dilencilere Cezai İşlem Uyguladı

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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde dilencilik yaptıkları belirlenen iki şahıs hakkında cezai işlem uygulayarak, üzerlerinden çıkan paraya el koydu.

Kuşadası Belediyesi, vatandaşların duygularını istismar eden kişilerle mücadelesine devam ediyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşları rahatsız eden dilencilere yönelik bir operasyon düzenlendi.

Şikayet üzerine Camikebir Mahallesi'ne gelen Kuşadası Belediyesi Zabıta ekipleri, burada iki kişinin dilencilik yaptığını tespit etti. Zabıta memurları kentte dilencilik faaliyeti yapmak isteyen kişiler hakkında tutanak tuttu. Dilencilikten elde edilen 4 bin 96 liraya da el koyan Zabıta ekipleri şahıslara idari para cezası uyguladı.