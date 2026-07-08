Kuşadası'nda metan gazı faciasında ölen 3 işçi 13. yılda anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuşadası'nda metan gazı faciasında ölen 3 işçi 13. yılda anıldı

Kuşadası\'nda metan gazı faciasında ölen 3 işçi 13. yılda anıldı
08.07.2026 11:51  Güncelleme: 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası'nda 2013 yılında kanalizasyon terfi istasyonunda meydana gelen metan gazı zehirlenmesi sonucu görevleri başında hayatlarını kaybeden 3 belediye çalışanı, vefatlarının 13'üncü yılında anıldı.

(AYDIN) - Kuşadası'nda 2013 yılında kanalizasyon terfi istasyonunda meydana gelen metan gazı zehirlenmesi sonucu görevleri başında hayatlarını kaybeden 3 belediye çalışanı, vefatlarının 13'üncü yılında anıldı.

Kuşadası Belediyesi tarafından görevleri başında hayatını kaybeden belediye çalışanlarından Osman Sarı, Veysel Turgut ve Uğur Apaydın için önce mevlit okutuldu, dualar edildi. Ardından da görev şehitleri için İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı önünde lokma döküldü.

Anma etkinliğine, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Kuşadası Belediyesi Meclis Üyeleri ile Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsnü Yalçın katıldı.

Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, "Görevleri başında hayatlarını kaybeden Osman Sarı, Veysel Turgut ve Uğur Apaydın'ı aramızdan ayrılışlarının 13'üncü yılında rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. Aziz hatıraları daima yüreğimizde yaşayacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda metan gazı faciasında ölen 3 işçi 13. yılda anıldı - Son Dakika

Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın yargılandığı davada 2’nci gün Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın yargılandığı davada 2'nci gün
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb’tan Erdoğan’a teşekkür Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'tan Erdoğan'a teşekkür
NATO sahasında FIFA kuralları Genel Sekreter Rutte’den ezber bozan benzetme NATO sahasında FIFA kuralları! Genel Sekreter Rutte’den ezber bozan benzetme
Hindistan’da tünel inşaatında heyelan: 3 ölü, 9 yaralı Hindistan'da tünel inşaatında heyelan: 3 ölü, 9 yaralı
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Yedikule Hisarı’nı ziyaret etti Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Yedikule Hisarı'nı ziyaret etti
Trump için akılalmaz önlem Ankara’dan DNA’sını bile bırakmadan ayrılacak Trump için akılalmaz önlem! Ankara'dan DNA'sını bile bırakmadan ayrılacak

11:57
Trump’ın İran sözleri piyasaları sarstı
Trump'ın İran sözleri piyasaları sarstı
11:27
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35’leri alacak
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35'leri alacak
11:07
Trump Beştepe’den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
11:00
Liderler Beştepe’de NATO Zirvesi’nin ikinci günü böyle başladı
Liderler Beştepe'de! NATO Zirvesi'nin ikinci günü böyle başladı
10:37
Macron’un yanındaki isim merak edilmişti Kim olduğu ortaya çıktı
Macron'un yanındaki isim merak edilmişti! Kim olduğu ortaya çıktı
09:43
Miçotakis’e Trump’ın F-35 sözleri soruldu Tek cümle ile yanıtladı
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 12:03:03. #.0.2#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda metan gazı faciasında ölen 3 işçi 13. yılda anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.