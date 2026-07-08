Kuşadası\'nda metan gazı faciasında ölen 3 işçi 13. yılda anıldı

(AYDIN) - Kuşadası'nda 2013 yılında kanalizasyon terfi istasyonunda meydana gelen metan gazı zehirlenmesi sonucu görevleri başında hayatlarını kaybeden 3 belediye çalışanı, vefatlarının 13'üncü yılında anıldı.

Kuşadası Belediyesi tarafından görevleri başında hayatını kaybeden belediye çalışanlarından Osman Sarı, Veysel Turgut ve Uğur Apaydın için önce mevlit okutuldu, dualar edildi. Ardından da görev şehitleri için İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı önünde lokma döküldü.

Anma etkinliğine, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Kuşadası Belediyesi Meclis Üyeleri ile Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsnü Yalçın katıldı.

Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, "Görevleri başında hayatlarını kaybeden Osman Sarı, Veysel Turgut ve Uğur Apaydın'ı aramızdan ayrılışlarının 13'üncü yılında rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. Aziz hatıraları daima yüreğimizde yaşayacak" diye konuştu.