Kuşadası Belediyesi'nden Anne-Baba Çocuk Merkezi mezuniyet töreni - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi'nden Anne-Baba Çocuk Merkezi mezuniyet töreni

Kuşadası Belediyesi tarafından Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisleri bünyesinde eğitim gören 3-6 yaş arası minikler, düzenlenen mezuniyet töreniyle sertifikalarını aldı. Törende Anneler Günü de erken kutlandı.

10.05.2024 09:33  Güncelleme: 09:39
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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi tarafından Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisleri bünyesinde kente kazandırılan 'Anne-Baba Çocuk Merkezi'nde eğitim gören 3-6 yaş arası minikler, düzenlenen mezuniyet töreniyle sertifikalarını aldı. Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari'nin de katıldığı etkinlikte Anneler Günü'nü de erken kutlayan çocuklar çifte sevinç yaşadı.

Cafer Kotan Yaşam Parkı'ndaki Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisi'nde bulunan Anne-Baba Çocuk Merkezi'nde mezuniyet ve Anneler Günü heyecanı bir arada yaşandı. Bu kapsamda merkezde uzman eğitmenler tarafından 3-6 yaş arasındaki çocuklara yönelik verilen okul öncesi eğitim programının 14'üncü dönemine katılan 13 çocuk için mezuniyet töreniyle beraber Anneler Günü kutlama programı da düzenlendi. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari de törene katılarak miniklere sertifikalarını verdi. Törenden sonra Anneler Günü kutlama programına geçildi. Kutlamada, minikler mezuniyetlerine katılan annelerine çeşitli hediyeler verdi. Kutlama etkinliği, Kuşadası Belediyesi tarafından ailelere çay ve pasta, çocuklara ise meyve suyu ikramında bulunulmasıyla sona erdi.

Mezuniyet töreninde konuşan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Öncelikle burada bulunan annelerimize Başkanımız Ömer Günel'in sevgi ve selamlarını getirdim. Başkanımız sizlerin Anneler Günü'nü kutluyor. Toplumda çocuklarımızın yetiştirilmesinde önemli rol oynayan kişilerin başında anneler ve öğretmenler geliyor. Bugün sertifika alacak çocuklarımızı tebrik ediyorum. Kuşadası Belediyesi olarak merkezimizde amacımız mümkün olduğunca çok çocuğumuzu eğiterek geleceğe hazırlamak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi'nden Anne-Baba Çocuk Merkezi mezuniyet töreni - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi'nden Anne-Baba Çocuk Merkezi mezuniyet töreni - Son Dakika
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