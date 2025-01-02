Kuşadası Belediyesi'nden Regaip Kandili'nde Kandil Simidi İkramı

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla Kaya Şavkay Meydanı'nda vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, üç ayların habercisi 'Regaip Kandili'nde vatandaşlara kandil simidi dağıttı. Kaya Şavkay Meydanı'na kurulan stantta gerçekleştirilen ikrama, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari de katıldı.

Belediye Başkanı Ömer Günel de sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajla, Kuşadalıların Regaip Kandilini kutladı. Başkan Günel mesajında, "Regaip Kandilinizi kutlar, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini dilerim" dedi.