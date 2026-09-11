Kuşadası Belediyesi okullarda ilaçlama çalışmalarına hız verdi
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Kuşadası Belediyesi, 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ilçedeki ilk, orta ve lise dereceli tüm okullarda ilaçlama başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, okulların giriş kapıları, koridorlar, sınıflar, laboratuvarlar, yemekhane, spor salonu ve tuvaletlerini ilaçlıyor.
(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, 14 Eylül'de dersbaşı yapacak öğrenciler için okulları daha hijyenik ve sağlıklı hale getirmek amacıyla çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda ilçedeki ilk, orta ve lise dereceli tüm okullar Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilaçlanıyor.
Kuşadası Belediyesi, 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda temizlik ve bakım çalışmasından sonra şimdi de ilaçlama çalışması başlattı.
Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama birimi ekipleri, okulların giriş kapıları, koridorlar, sınıflar, laboratuvarlar, yemekhane, spor salonu ve tuvalet gibi tüm alanlarını ilaçlıyor.
Kaynak: ANKA
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