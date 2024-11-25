Kuşadası Belediyesi, Polonya Turizm Fuarı'na Katıldı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi, Polonya Turizm Fuarı'na Katıldı

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Kuşadası Belediyesi, Polonya Uluslararası Turizm Fuarı ITTF Warsaw 2024'e katılarak ilçenin tanıtımını yaptı. Belediye Başkanı Ömer Günel, fuarın Kuşadası için önemli bir pazar olduğunu vurguladı ve gelecek yıl Polonyalı turist sayısında artış beklediklerini belirtti.

25.11.2024 09:26  Güncelleme: 09:31
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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi kenti tanıtma çalışmaları kapsamında, Polonya Uluslararası Turizm Fuarı ITTF Warsaw 2024'e katıldı. Avrupa'nın önemli seyahat acentelerinin yer aldığı fuarı ziyaret ederek iş insanlarıyla da bir araya gelen Belediye Başkanı Ömer Günel, "Polonya bizim için çok önemli bir pazar. Buradaki Türk iş insanlarıyla da  yakından temas kurduk. Gelecek yıl Kuşadası'nı ziyaret edecek Polonyalı turist sayısında önemli bir artış olacak" dedi.

Kuşadası Belediyesi, ilçenin sahip olduğu doğal, tarihi, kültürel zenginlikler ile konaklama olanaklarının tanıtımını yapmak amacıyla belirlediği fuar takvimi kapsamında Londra'dan sonra Polonya'nın başkenti Varşova'da kapılarını açan ITTF Warsaw'a katıldı. Kuşadası'nı öne çıkarmak ve bölgenin marka değerini arttırmak amacıyla turizmcilerle iş birliği içerisinde katılım sağlanan ITTF Warsaw'da yer alan Kuşadası standı, fuar boyunca büyük ilgi gördü. Dünyanın dört bir yanından tur operatörlerinin, seyahat acentelerinin ve havayolu şirketlerinin katıldığı fuarda açılan Kuşadası standında görsel ve yazılı materyaller aracılığıyla kentin tanıtımı yapıldı.

ITTF Warsaw Fuarı'nda yer alan Kuşadası standını Belediye Başkanı Ömer Günel de ziyaret etti. Fuara katılarak uluslararası turizm sektörünün baş aktörleri ile bir araya gelen Başkan Ömer Günel daha sonra Polonya- Türkiye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Atlas Şirketler Grubu'nun başkanı Aaron Çınardal ve Başkan Yardımcı Bilgehan Seçal ve Cumhuriyet Halk Partisi Birlik Başkanı Can Yıldız ile görüştü.

"Zenginliklerimizi tüm önemli pazarlarda tanıtıyoruz"

Polonya'dan gelecek yıl Kuşadası'na daha fazla turist geleceğini belirten Başkan Günel, "Kentimiz Kuşadası, sahip olduğu zenginlikler ile Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinin başında geliyor. Etkin ve koordineli bir çalışma ile bu zenginliklerimizi tüm önemli pazarlarda tanıtıyoruz. Polonyalı turistlerin en çok ziyaret ettiği ülkelerden birisi de Türkiye. Kuşadası'na da en fazla turist gelen ülkeler arasında Polonya 3'üncü sırada yer alıyor. Kentimiz ve Polonya arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek ve ilişkilerimize farklı alanlarda katkı sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kuşadası Belediyesi, Polonya Turizm Fuarı\'na Katıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi, Polonya Turizm Fuarı'na Katıldı - Son Dakika

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