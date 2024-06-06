Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi'nde Yeşil Gezegen Eğitim Semineri Düzenlendi

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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından Habitat Derneği, ICC ve Meta iş birliğiyle açılan Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Yeşil Gezegen" isimli eğitim seminerinin ikincisine ev sahipliği yaptı.

Türkiye'de bir belediye ile iş birliği içerisinde açılan ilk topluluk merkezi olma özelliğine sahip İstasyon Kuşadası, farklı alanlarda ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan merkezde, Dünya Çevre Günü dolayısıyla "Yeşil Gezegen" isimli eğitim seminerinin ikincisi düzenlendi.

Eğitime, Rahime Bilici İlkokulu'ndan sonra bu kez İbrahim Zeki Emgin İlkokulu öğrencileri konuk oldu. Eğitimde, uzmanlar tarafından öğrencilere çevre ve afet farkındalığı ve yaşanabilir yeşil bir dünya konularında bilgi verildi.

Öğrenciler daha sonra ise Topluluk Merkezi'ni dolaştı.