Kuşadası İstasyonunda Çocuklara 3 Boyutlu Tasarım Eğitimi

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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından kurulan İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi'nde devam eden yaz dönemi atölye çalışmaları kapsamında 9-16 yaş arasındaki çocuklara, 3 boyutlu renkli tasarım yapmak için geliştirilen "tinkercad" eğitimi verildi.

Her yaş grubundan Kuşadalıya ileri teknoloji eğitimleri vermek ve dijital dünyanın kapılarını aralamak amacıyla kurulan İstasyon Kuşadası, yaz tatiline giren çocukların zamanlarını verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla başlattığı atölye çalışmalarını sürdürüyor. Farklı alanlarda ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlerde, Kuşadalı çocuklara "scratch" kursundan sonra şimdi de 3 boyutlu tasarım yapmak için geliştirilen bir program olan tinkercad eğitimi verildi.

Çalışmada, çocuklara uzman eğitmenler tarafından Autodesk'in geliştirdiği tinkercad uygulamasının detayları anlatıldı. Telefon, bilgisayar ve tabletlerde rahatça kullanılabilen uygulamanın renkli dünyasına dalan çocuklar 3 boyutlu modelleme, canlandırma ve aydınlatma yapmanın yanı sıra geometrik şekiller üzerinden de çeşitli tasarımlar yaptı.

Kadınlar Denizi Mahallesi, Yüksel Yalova Caddesi üzerinde bulunan İstasyon Kuşadası'nda yaz dönemi boyunca çocuklar için ücretsiz eğitimler devam edecek. Eğitimler hakkında bilgi edinmek isteyenler, İstasyon Kuşadası'nın resmi sosyal medya hesabı olan @istasyonkusadasi adresini takip edebilecek.

İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi, zamandan ve mekandan bağımsız olarak çalıştıkları için "dijital göçebe" olarak da adlandırılan kişilere uygun bir ortam sunuyor. Teknolojik tabanlı birçok eğitim veren merkezde, her türlü teknik altyapı bulunuyor.