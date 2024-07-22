Kuşadası İstasyonunda Çocuklara 3 Boyutlu Tasarım Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuşadası İstasyonunda Çocuklara 3 Boyutlu Tasarım Eğitimi

Kuşadası İstasyonunda Çocuklara 3 Boyutlu Tasarım Eğitimi

Kuşadası Belediyesi tarafından kurulan İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi'nde devam eden yaz dönemi atölye çalışmaları kapsamında 9-16 yaş arasındaki çocuklara, 3 boyutlu renkli tasarım yapmak için geliştirilen 'tinkercad' eğitimi verildi.

22.07.2024 12:38  Güncelleme: 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından kurulan İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi'nde devam eden yaz dönemi atölye çalışmaları kapsamında 9-16 yaş arasındaki çocuklara, 3 boyutlu renkli tasarım yapmak için geliştirilen "tinkercad" eğitimi verildi.

Her yaş grubundan Kuşadalıya ileri teknoloji eğitimleri vermek ve dijital dünyanın kapılarını aralamak amacıyla kurulan İstasyon Kuşadası, yaz tatiline giren çocukların zamanlarını verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla başlattığı atölye çalışmalarını sürdürüyor. Farklı alanlarda ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlerde, Kuşadalı çocuklara "scratch" kursundan sonra şimdi de 3 boyutlu tasarım yapmak için geliştirilen bir program olan tinkercad eğitimi verildi.

Çalışmada, çocuklara uzman eğitmenler tarafından Autodesk'in geliştirdiği tinkercad uygulamasının detayları anlatıldı. Telefon, bilgisayar ve tabletlerde rahatça kullanılabilen uygulamanın renkli dünyasına dalan çocuklar 3 boyutlu modelleme, canlandırma ve aydınlatma yapmanın yanı sıra geometrik şekiller üzerinden de çeşitli tasarımlar yaptı.

Kadınlar Denizi Mahallesi, Yüksel Yalova Caddesi üzerinde bulunan İstasyon Kuşadası'nda yaz dönemi boyunca çocuklar için ücretsiz eğitimler devam edecek. Eğitimler hakkında bilgi edinmek isteyenler, İstasyon Kuşadası'nın resmi sosyal medya hesabı olan @istasyonkusadasi adresini takip edebilecek.

İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi, zamandan ve mekandan bağımsız olarak çalıştıkları için "dijital göçebe" olarak da adlandırılan kişilere uygun bir ortam sunuyor. Teknolojik tabanlı birçok eğitim veren merkezde, her türlü teknik altyapı bulunuyor.

Kaynak: ANKA

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası İstasyonunda Çocuklara 3 Boyutlu Tasarım Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:18 Avcılar’da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay Linçten polis kurtardı Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı
12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
11:20 Dilan Polat’ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi Dilan Polat'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
10:22 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
11:32 Mehmet Şimşek’ten Merkez’in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum Mehmet Şimşek'ten Merkez'in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum
11:23 Rasim Ozan Kütahyalı’dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe’yi şampiyon yapacak Rasim Ozan Kütahyalı'dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak
10:58 Kamala Harris kimdir Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak Kamala Harris kimdir? Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak
10:42 Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu
10:36 Ülkede turist istemiyorlar 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi
10:33 Fenerbahçe’ye piyango vurdu Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 13:32:02. #1.11#
SON DAKİKA: Kuşadası İstasyonunda Çocuklara 3 Boyutlu Tasarım Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement