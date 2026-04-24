Kuşadası Kocagöl Lagünü'nün Statüsünün Belirlenmesi İçin Ekip Kurulacak

24.04.2026 14:58  Güncelleme: 15:23
(AYDIN)- Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Kocagöl Lagünü'nün statüsünün belirlenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda "Ön Değerlendirme Ekibi" oluşturulacağı açıklandı. Ön Değerlendirme Ekibi'nin yapacağı çalışmadan sonra hazırlayacağı raporu, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne sunacağı bildirildi.

Güzelçamlı Mahallesi, Meşelikuyu mevkisindeki, Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırına 2 kilometre uzaklıkta bulunan, Kuşadası'ndaki tek sulak alan Kocagöl, son 30 yıldaki insan kaynaklı müdahaleler nedeniyle zarar gördü. Büyük bölümündeki sazlıkların yakılarak arazi açılması ve 1980'li yıllardan itibaren etrafının tamamen sitelerle çevrilmesi, denize yaklaşık 30 metre uzaklıktaki Kocagöl'e zarar verdi. Birçok su kuşu ve canlıya da ev sahipliği yapan gölü besleyen Samson Dağı'ndan gelen dere ve kanalların üzerlerinin kapatılıp, yol yapılması da göldeki suyun iyice azalmasına neden oldu.

Hazırlanan rapor sunulacak

Son olarak geçen yıl 1044 ada 1 ve 3 parseller ile 1045 ada 1 parsel, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile "ticaret-turizm alanı, trafo alanı, genel otopark alanı, park ve yol" olarak ilan edildi. Bu kararın ardından harekete geçen Kuşadası Belediyesi ile çevreci dernekler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvuruda bulunup, Kocagöl'ün korunması ve doğal sit alanı olarak tescil edilmesini talep etti. Sosyal medyada yazılı bir basın açıklaması paylaşan Sivil Toplum Platformu, Kocagöl için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda "Ön Değerlendirme Ekibi" oluşturulacağını belirtti. Ön Değerlendirme Ekibi'nin yapacağı çalışmadan sonra hazırlayacağı raporun ise Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne sunacağı bildirildi.

Kaynak: ANKA

