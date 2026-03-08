Kuşadası Küçükada Spor Kulübü Kafile Dönüşte Riyad Üzerinden Türkiye'ye Uğurlandı - Son Dakika
Kuşadası Küçükada Spor Kulübü Kafile Dönüşte Riyad Üzerinden Türkiye'ye Uğurlandı

08.03.2026 18:13
Katar'daki Kuşadası Küçükada Spor Kulübü kafilesi, hava sahası kapalı olduğu için Riyad üzerinden dönüyor.

(ANKARA) - Katar'da bulunan Kuşadası Küçükada Spor Kulübü kafilesinin bölgedeki gelişmeler ve hava sahasının kapalı olması nedeniyle Riyad üzerinden Türkiye'ye gönderildiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey yetkililerden edinilen bilgiye göre, bölgedeki gelişmeler ve hava sahasının kapalı olması nedeniyle Kuşadası Küçükada Spor Kulübü mensuplarından oluşan kafile Katar'dan Türkiye'ye dönüş için yola çıktı.

Kafilede 10–12 yaş aralığında 21 çocuk sporcu, 8 teknik heyet üyesi ve sporculardan birinin 2 aile üyesi olmak üzere toplam 31 kişi bulunuyor. Kafile, yerel saatle 15.00'te Doha'dan hareket ederek Riyad üzerinden Türkiye'ye dönmek üzere uğurlandı.

Söz konusu kafilenin Riyad Uluslararası Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları ile yurda dönüşünün sağlanacağı, 9 Mart 2026 tarihli TK0145 seferiyle (kalkış: 06.30 – varış: 10.40) Türkiye'ye ulaşmalarının planlandığı bildirildi.

Ayrıca kafile üyeleri için Suudi Arabistan vizelerinin de Türkiye'nin ilgili diplomatik misyonu tarafından temin edildiği belirtildi. Kafileyi Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu uğurladı.

Kaynak: ANKA

