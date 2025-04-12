Kuşadası Küçükada Spor Kulübü'ne Başkan Günel'den Destek

(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U-16 Türkiye Şampiyonası'nda, Aydın Grubu'nu birinci sırada tamamlayan Kuşadası Küçükada Spor Kulübü Başkanı Özkan Yavaşer, teknik heyet ve futbolcular ile bir araya geldi. Oyuncuları elde ettikleri başarı dolayısıyla tebrik eden Günel, "Sizlere her zaman destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kuşadası Küçükada Spor Kulübü, TFF U-16 Türkiye Şampiyonası'nda, Aydın'da oynadığı tüm maçları kazanarak Denizli'de 15 Nisan Salı günü başlayacak Ege Grubu elemelerine katılmaya hak kazandı. Başkan Günel de Kulüp Başkanı Özkan Yavaşer ile teknik heyet ve futbolcuları makamında misafir etti. Genç sporcuları kutlayarak çeşitli hediyeler veren Günel, başarılarının devam etmesini diledi. Futbolcular da Günel'e, Türkiye şampiyonu olma sözü verdi.

Kuşadası'nda amatör spor ve spor kulüplerini desteklemeye her zaman devam edeceklerini belirten Günel, "Kentimizden başarılı sporcular ve takımların çıkacağına olan inancımız tam. Genç arkadaşlarımın yolu açık olsun. Kuşadası'na kupa ile döneceklerinden eminim" diye konuştu.