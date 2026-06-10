Kuşadası'na 10.500 Turist Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuşadası'na 10.500 Turist Geldi

Kuşadası\'na 10.500 Turist Geldi
10.06.2026 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3 kruvaziyer gemisiyle Kuşadası'na gelen 10.500 turist, Efes ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 3 kruvaziyer gemisiyle gelen 10 bin 500 turisti ağırladı.

Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Odyssey Of The Seas" ve "Brilliance Of The Seas" ile İtalya bayraklı "Aida" kruvaziyerleri yanaştı.

Gemilerle ilçeye gelen 10 bin 500 turistin büyük bölümünü ABD'li yolcular oluşturdu.

Turistlerin bir kısmı Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret ederken, diğerleri ilçe merkezinde gezerek alışveriş yaptı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Etkinlikler, Meryem Ana, Alışveriş, Kuşadası, Ekonomi, turist, İtalya, Bahama, Kültür, Ulaşım, Turizm, Güncel, Yaşam, Aydın, Efes, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'na 10.500 Turist Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak
Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor
Diyarbakır’da 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran sanığa hapis cezası Diyarbakır'da 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran sanığa hapis cezası
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında son firari şüpheli de yakalandı Dorukhan Büyükışık soruşturmasında son firari şüpheli de yakalandı
Arsenal’e Kenan Yıldız’dan kötü haber Arsenal'e Kenan Yıldız'dan kötü haber
Halde alıcı bulamadığı 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı Halde alıcı bulamadığı 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı

14:04
Arda Turan Fenerbahçe’nin eski yıldızını transfer etti
Arda Turan Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer etti
13:23
Koç Holding şirketlerine bir günde iki saldırı
Koç Holding şirketlerine bir günde iki saldırı
13:18
İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti’ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı
13:06
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk’ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
12:26
Bakan Tekin’den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak
Bakan Tekin'den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 14:09:03. #7.13#
SON DAKİKA: Kuşadası'na 10.500 Turist Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.