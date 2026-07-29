Kuşadası'na 2 Kruvaziyer Geldi
Bahamalar bayraklı kruvaziyerler Kuşadası'na demirledi, 9 bin 150 turist gezilere katıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesine 2 kruvaziyer demirledi.
Ege Port Kuşadası Limanı'na yanaşan Bahamalar bayraklı "Odyssey Of The Seas" ve "Norwegian Viva"dan çoğunluğu ABD vatandaşı 9 bin 150 turist indi.
Turistler, tur programı kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.
Tura katılmayanlar ise kent merkezinde alışveriş yaptı.
Kaynak: AA
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