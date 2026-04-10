Kuşadası'na 422 Milyon TL'lik Enerji Yatırımı

Kuşadası'nda elektrik altyapısına yönelik yatırımlar artıyor. Bu kapsamda Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, ADM Elektrik Aydın Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle bir toplantı yaptı. Toplantıda Başkan Vekili Demirtaş'a sunum yapan şirket yöneticileri, geçen yıl 236 milyon 121 bin lira altyapı, genişleme ve enerji çoğaltma yatırımı gerçekleştirdikleri Kuşadası'na, 2026 yılında 422 milyon 306 bin lira daha yatırım yapma kararı aldıklarını açıkladı.

"Yatırım, bir önceki seneye göre yaklaşık 2 kat artmış durumda"

Toplantının Kuşadası için çok faydalı geçtiğini belirten Başkan Vekili Demirtaş, "Şirketin 2026 yılı içerisinde kentimize yapacağı yatırım, bir önceki seneye göre yaklaşık 2 kat artmış durumda. Bu, Başkanımız Ömer Günel'in 2019 yılında göreve gelmesinin ardından kentimizle ilgili gerçekleştirilen çalışmaların doğru yolda ilerlediğinin çok açık bir göstergesi. Bu yıl kentimizin birçok farklı mahallesinde ADM tarafından yürütülecek çalışmalarla artık hemşehrilerimiz daha kaliteli elektrik enerjisine kavuşacak. Toplantıda ayrıca Kuştur mevki, Tütüncüler Kavşağı ve Kuşadası Devlet Hastanesi ile Soğucak'tan başlayıp, Davutlar Mahallesi yol ayrımına kadar olan bölgedeki aydınlatma sisteminin de iyileştirilmesini talep ettik. ADM yetkilileri kısa süre sonra bu konuyla ilgili de bir çalışma yapacak" diye konuştu.