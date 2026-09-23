Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 11 bin 811 turist geldi, bazıları Efes'i gezdi - Son Dakika
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Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 11 bin 811 turist geldi, bazıları Efes'i gezdi

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Kuşadası\'na 4 kruvaziyerle 11 bin 811 turist geldi, bazıları Efes\'i gezdi
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Kuşadası'ndaki Ege Port Limanı'na 4 kruvaziyer yanaştı ve gemilerden 11 bin 811 turist indi. Gelenlerden bir kısmı Selçuk'taki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret ederken, bazıları Kuşadası merkezinde alışveriş yaptı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 4 kruvaziyerle 11 bin 811 turist geldi.

Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Odyssey of the Seas" ve "Carnival Legend" ile İtalya bayraklı "Aida Blu" ve Marshall Adaları bayraklı "Allura" isimli 4 kruvaziyer yanaştı.

Gemilerden 11 bin 811 turist indi.

Turistlerin bir bölümü İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni gezdi. Bazı yolcular ise kent merkezini gezip alışveriş yapmayı tercih etti.

Kaynak: AA
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