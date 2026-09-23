Kuşadası\'na 4 kruvaziyerle 11 bin 811 turist geldi, bazıları Efes\'i gezdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 4 kruvaziyerle 11 bin 811 turist geldi.

Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Odyssey of the Seas" ve "Carnival Legend" ile İtalya bayraklı "Aida Blu" ve Marshall Adaları bayraklı "Allura" isimli 4 kruvaziyer yanaştı.

Gemilerden 11 bin 811 turist indi.

Turistlerin bir bölümü İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni gezdi. Bazı yolcular ise kent merkezini gezip alışveriş yapmayı tercih etti.