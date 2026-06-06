Aydın'ın Kuşadası ilçesine 4 kruvaziyerle 8 bin turist geldi.
Kuşadası Ege Port Limanı'na Bahamalar bayraklı "Norwegian Viva", "Wind Spirit" ve "Brilliance Of The Seas" ile Malta bayraklı "Celestyal Discovery" gemileri yanaştı.
Gemilerden çoğunluğu ABD vatandaşı 8 bin turist indi.
Turistlerden bazıları kent merkezinde alışveriş yaptı, bazıları ise turlarla İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.
Son Dakika › Güncel › Kuşadası'na 8 Bin Turist Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?