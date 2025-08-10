Kuşadası\'na Gidiş Yolu Trafiğe Kapandı

Kuşadası-Söke kara yolunda meydana gelen çökme sonucu Kuşadası'na gidiş yönü trafiğe kapatıldı.
Kuşadası-Söke kara yolu Yaylaköy mevkisi Kuşadası istikametinde yolda çökme meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekibi sevk edildi.
Trafiğe kapatılan yola uyarıcı levhalar koyuldu.
Kuşadası'na geçmek isteyenler Kirazlı mevkisine yönlendiriliyor.
