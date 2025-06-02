Kuşadası'na Yeni Oyuncak Müzesi Kazandırılıyor

(AYDIN)- Kuşadası, Belediye Başkanı Ömer Günel'in "müzeler kenti" projesi kapsamında yeni bir müzeye daha ev sahipliği yapacak. Belediye Meclisi haziran ayı olağan toplantısında, Yıldırım Caddesi'ndeki tescilli yapının Oyuncak Müzesi olarak düzenlenmesi kararı alındı.

Kuşadası Belediye Meclisi haziran ayı toplantısı, Belediye Başkanı Ömer Günel yönetiminde Pera Düğün, Kültür ve Organizasyon Merkezi'nde yapıldı. Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen gündem maddelerinin ele alındığı toplantıda, kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak önemli kararlar alındı. Buna göre, ilçenin Fransa'daki kardeş şehri Criel, Romanya'daki kardeş şehri Targu Mureş, Macaristan'deki kardeş şehri Kecskemet ile Litvanya'nın Švencionys kentinden gelen etkinlik ve organizasyon davetlerine icabet edilerek, ziyaretlerde Kuşadası tanıtımı yapılacak.

Toplantıda alınan bir diğer önemli karar ise kent estetiğine katkı sunmak amacıyla Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Kent Konseyi tarafından düzenlenecek en güzel balkon, bahçe ve teras yarışması ile ilgili oldu. Yarışma, vatandaşların yaşam alanlarını güzelleştirerek kente değer ve estetik katmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenecek.

Oyuncak Müzesi bölgeye renk katacak

Toplantıda alınan bir diğer önemli karar ise kente yeni bir müze kazandırılması hakkında oldu. Karara göre, Başkan Ömer Günel'in müzeler kenti projesi kapsamında Kuşadası'nın tarihi ana aksı olarak kabul edilen Camiatik Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde bulunan restore edilmiş tescilli tarihi yapı, Oyuncak Müzesi haline getirilecek. Kervansaray'da açılan ve büyük ilgi gören Oyuncak Bebek Müzesi ile yine Yıldırım Caddesi'nde yer alan Mineral ve Fosil Müzesi'nin ardından kente kazandırılacak olan Oyuncak Müzesi'nin de Kuşadası'ndaki kültürel turizmin gelişimine önemli bir katkı sunması bekleniyor.