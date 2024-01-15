Kuşadası\'na yılın ilk kruvaziyer gemisi geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesine yılın ilk kruvaziyer gemisi geldi.

Kuşadası Ege Port Limanı'na, çoğunluğu ABD vatandaşı 921 turistin yer aldığı Norveç bayraklı "Viking Saturn" isimli kruvaziyer yanaştı.

Yolcuların bir bölümü Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni gezdi, bazıları ise Kuşadası'nda alışveriş yaptı.

Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, bu yıl gemi seferlerinde yüzde 15'lik bir artış beklediklerini söyledi.