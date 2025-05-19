Kuşadası'nda 19 Mayıs Bayramı Coşkuyla Kutlandı

(AYDIN) - Kuşadası'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Kuşadası'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, bugün saat 09.45'te sahilde bulunan Atatürk Anıtı'na, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Oğuz Verim tarafından çelenk sunulmasıyla başladı.

Çelenk sunumunun ardından düzenlenen resmi törene Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçede görev yapan idari amirler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ise Kaymakam Keklik ve Başkan Günel, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmalardan sonra sergilenen folklor, dans ve cimnastik gösterileri beğeni topladı.

Kutlama programında öğrenciler tarafından "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya Cevabı" okundu.

Atatürk Anıtı'ndaki tören ve gösterilerden sonra Kaymakam Keklik ve Günel, İbramaki Sanat Galerisi'nde Kuşadası İlkokulu Çocuk Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan karma resim sergisini ziyaret etti.