Kuşadası\'nda 20 yılda 30 bin dönüm tarım alanı kullanım dışı kaldı, Göçmen uyardı

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi ve Ziraat Mühendisi Hasan Göçmen, ekim ayı olağan meclis toplantısı öncesinde "Kuşadası'ndaki Nüfus Artışının Tarım Alanları ve İmar Planlarına Etkisi" başlıklı bir sunum yaptı. Göçmen, "Nüfus artıyor diye her yeri yapılaşmaya açamayız. Tam tersine, nüfus arttıkça planlamanın sorumluluğu artıyor" dedi.

Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi ve Ziraat Mühendisi Göçmen, ekim ayı olağan meclis toplantısı öncesinde yaptığı "Kuşadası'ndaki Nüfus Artışının Tarım Alanları ve İmar Planlarına Etkisi" başlıklı sunumunda, ilçenin yalnızca resmi nüfus verileri üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Göçmen, kentte yaşayan ikinci konut sahiplerinin de planlama süreçlerinde dikkate alınması gerektiğine işaret etti. İlçe nüfusunun 1980'lerden 2025 yılına kadar yaklaşık yüzde 888 oranında arttığını belirten Göçmen, mevcut nüfus artış hızının geleceğe yönelik ciddi bir planlama ihtiyacını beraberinde getirdiğini söyledi.

2050'YE YÖNELİK NÜFUS PROJEKSİYONU

Kuşadası'nın geleceğini planlarken yalnızca mevcut nüfusa bakılmaması gerektiğini ifade eden Göçmen, 2050 yılına yönelik düşük, orta ve yüksek olmak üzere farklı nüfus senaryoları üzerinden projeksiyon yapılması gerektiğini belirtti. Bu senaryolara göre Kuşadası'nın nüfusunun 2050 yılında yaklaşık 480 bin ile 585 bin arasında bir seviyeye ulaşabileceğini aktaran Göçmen, bu artışın su, kanalizasyon, ulaşım, sağlık, eğitim, otopark, yeşil alan ve yangın güvenliği gibi pek çok alanda yeni ihtiyaçlar doğuracağını söyledi.

Göçmen, "Nüfusun olduğu yerde konut ihtiyacı, yeni yollar, altyapı, ticaret alanları, okul, sağlık hizmetleri ve otopark ihtiyacı da ortaya çıkıyor. Bütün bunların mekansal bir karşılığı var. Mekanı düzenleyen temel araçlardan biri de imar planlarıdır" ifadelerini kullandı.

"NÜFUS ARTTIKÇA PLANLAMANIN SORUMLULUĞU DA ARTIYOR"

Kuşadası'nın diğer ilçelerden farklı olarak nüfus artışının yanı sıra turizm, ikinci konut ve yaz döneminde artan geçici nüfus gibi unsurları da barındırdığına dikkati çeken Göçmen, bu nedenle alınan her imar kararının yalnızca tek bir parseli değil, kentin genel nüfus ve altyapı kapasitesini de etkilediğini vurguladı.

Göçmen, "Nüfus artıyor diye her yeri yapılaşmaya açamayız. Tam tersine, nüfus arttıkça planlamanın sorumluluğu artıyor" diyerek, asıl sorunun yalnızca "Nereye yapılaşacağız" olmadığını, "Kuşadası nasıl bir şehir olarak gelişmeli" sorusunun da birlikte ele alınması gerektiğini söyledi.

20 YILDA 30 BİN DÖNÜMLÜK TARIM ALANI AZALDI

Sunumunda nüfus artışının arazi kullanımına etkilerini de değerlendiren meclis üyesi, ilçenin son 20 yıllık süreçte önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirtti. Verilere göre, bu dönemde yerleşim alanları yaklaşık 3 bin hektar, turizm alanları ise yaklaşık 2 bin 830 hektar artarken, tarım alanlarında yaklaşık 3 bin 88 hektarlık azalma yaşandı.

Yaklaşık 30 bin dönümlük tarım alanının kullanım dışı kaldığına dikkati çeken Göçmen, bu değişimin yalnızca bugünkü tarımsal üretim açısından değil, gelecek kuşakların üretim kapasitesi açısından da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"BÜYÜMENİN BEDELİNİ TARIM TOPRAKLARI ÖDEMEMELİ"

Kuşadası'nın büyürken en önemli kayıplarından birinin tarım topraklarında yaşandığını belirten Göçmen, bundan sonraki imar kararlarında nüfus artışı kadar tarım alanlarının korunmasının da dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Kentin geleceğine yönelik kararların yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, gelecek kuşakların yaşam koşullarını da şekillendirdiğine dikkat çekilerek, Kuşadası'nın bütüncül bir mekansal planlama anlayışıyla ele alınması gerektiği belirtildi.

Sunumun sonunda meclis üyeleri ve toplantıya katılanlarla Kuşadası'nın geleceğine ilişkin çözüm önerileri paylaşılırken; nüfus artışını doğru yöneten, tarım topraklarını koruyan, altyapı kapasitesini güçlendiren ve sürdürülebilir bir kent modeli oluşturulmasının önemine vurgu yapıldı.