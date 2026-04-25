Kuşadası'nda 23 Nisan Kutlamaları Kapsamında Düzenlenen Tenis Turnuvası Sürüyor

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Tenis Kulübü iş birliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen tenis turnuvası sürüyor.

Kuşadası'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen tenis turnuvası devam ediyor. Organizasyonda, 6-14 yaş aralığında 70 çocuk tenisçi korta çıktı.

Beş ayrı kategoride düzenlenen turnuva, 26 Nisan Pazar günü (yarın) oynanacak final maçlarıyla son bulacak.

Belediye Başkanı Ömer Günel'in görev süresinde kente kazandırılan Kuşadası Tenis Kulübü, modern altyapısı ve uluslararası standartlardaki kortlarıyla dikkat çekiyor. Tesis, Kuşadası'nı bölgedeki tenis sporunun önemli merkezlerinden biri haline getirme hedefi doğrultusunda ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.