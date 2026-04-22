Kuşadası Belediyesi, 23 Nisan Geleneğini Bu Yıl da Devam Ettirdi

Kuşadası Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri dolayısıyla koltuğu çocuklara bırakma geleneğini bu yıl da devam ettirdi. Bu kapsamda Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, makamını sembolik olarak Pakize Kamil Çağlayan Ortaokulu 5/A öğrencisi Derin İşyar'a devretti.

Başkan Vekili Demirtaş daha sonra Derin'e bir talimatının olup olmadığını sordu. Derin ise makamda hazır bulunan müdürlere Kuşadası'nda park ve yeşil alanların çoğaltılmasını, okul yollarının daha modern ve konforlu hale getirilmesini, kütüphane sayısının artırılmasını ve çocuklar için bir tane de kaykay ve paten pisti yapılması talimatını verdi. Derin ayrıca Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Atak ve Ayşegül Dağlı'yı da arayarak belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

"Biz çocuklar geleceğin sahipleriyiz"

Kendisine bir günlüğüne de olsa başkanlık makamı verildiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Derin İşyar, "Bu anlamlı günü biz çocuklara armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum. Geçtiğimiz günlerde okullarımızda yaşanan üzücü olaylar hepimizi derinden etkiledi. Biz çocuklar olarak çok üzgünüz. Ama biliyoruz ki sevgiyle ve birlikte olursak her şey daha güzel olacak. Bizler daha mutlu daha güvenli ve temiz bir şehirde yaşamak istiyoruz. Parklarımızın çoğalmasını, sokaklarımızın daha güzel olmasını ve tüm çocukların eşit imkanlara sahip olmasını diliyoruz. Çünkü biz çocuklar geleceğin sahipleriyiz. Bize inandığınız için teşekkür ederim" diye konuştu.