Kuşadası Belediyesi, 23 Nisan Geleneğini Bu Yıl da Devam Ettirdi

22.04.2026 13:44  Güncelleme: 14:27
Kuşadası Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, makamını öğrencisi Derin İşyar'a devretti. Derin, çocuklar için park ve yeşil alan taleplerinde bulundu.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, makamını sembolik olarak Pakize Kamil Çağlayan Ortaokulu öğrencisi Derin İşyar'a devretti.

Kuşadası Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri dolayısıyla koltuğu çocuklara bırakma geleneğini bu yıl da devam ettirdi. Bu kapsamda Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, makamını sembolik olarak Pakize Kamil Çağlayan Ortaokulu 5/A öğrencisi Derin İşyar'a devretti.

Başkan Vekili Demirtaş daha sonra Derin'e bir talimatının olup olmadığını sordu. Derin ise makamda hazır bulunan müdürlere Kuşadası'nda park ve yeşil alanların çoğaltılmasını, okul yollarının daha modern ve konforlu hale getirilmesini, kütüphane sayısının artırılmasını ve çocuklar için bir tane de kaykay ve paten pisti yapılması talimatını verdi. Derin ayrıca Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Atak ve Ayşegül Dağlı'yı da arayarak belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

"Biz çocuklar geleceğin sahipleriyiz"

Kendisine bir günlüğüne de olsa başkanlık makamı verildiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Derin İşyar, "Bu anlamlı günü biz çocuklara armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum. Geçtiğimiz günlerde okullarımızda yaşanan üzücü olaylar hepimizi derinden etkiledi. Biz çocuklar olarak çok üzgünüz. Ama biliyoruz ki sevgiyle ve birlikte olursak her şey daha güzel olacak. Bizler daha mutlu daha güvenli ve temiz bir şehirde yaşamak istiyoruz. Parklarımızın çoğalmasını, sokaklarımızın daha güzel olmasını ve tüm çocukların eşit imkanlara sahip olmasını diliyoruz. Çünkü biz çocuklar geleceğin sahipleriyiz. Bize inandığınız için teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Bakmayın 46 yaşında olduğuna Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti Bakmayın 46 yaşında olduğuna! Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti
İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetleri aracıyla kokain kolilerinin sevkiyatı kamerada İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetleri aracıyla kokain kolilerinin sevkiyatı kamerada
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel’e tutuklama talebi Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı
Galatasaray maçına yetişecek mi Asensio ile ilgili yeni gelişme Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme

14:08
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
14:00
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
13:58
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır İşte son anketin sonuçları
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte son anketin sonuçları
13:46
Genç kızın, esnafa gösterdiği tepki olay oldu: Ahlaktan, namustan...
Genç kızın, esnafa gösterdiği tepki olay oldu: Ahlaktan, namustan...
13:04
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
12:33
İran’la savaş pahalıya patladı ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
