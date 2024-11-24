Kuşadası'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Kuşadası\'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Kuşadası'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. Programda yeni başlayan ve emekli olan öğretmenlere şeref belgeleri verildi, öğrenciler performans sergiledi.

24.11.2024 15:18  Güncelleme: 15:51
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(AYDIN)- Kuşadası'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayan kutlamalar, düzenlenen programla devam etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Başöğretmenlik' unvanını kabul edişinin yıl dönümü olan 24 Kasım Öğretmenler Günü, Kuşadası'nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlama programı kapsamında ilk olarak Atatürk Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Belediye Başkan Vekili Çağlayan Erdem, Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri öğretmenler ve öğrenciler tarafından İstek Okulları'nda düzenlenen programla devam etti. Programa Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Çağlayan Erdem, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman ve diğer protokol üyelerinin yanı sıra öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı. Program, stajyerliği biten öğretmenlerin yemin töreni ile başladı. Programın devamında mesleğe yeni başlayan ve emekli olan öğretmenlere, Kaymakam İbrahim Keklik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman tarafından şeref belgeleri takdim edildi. Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi öğrencilerinin sergilediği 'Teşekkürler Öğretmenim' isimli gösteri ise beğeni topladı.

Programda konuşan Kaymakam İbrahim Keklik, "Bütün öğretmen arkadaşlarımızın bu özel gününü yürekten kutluyorum. Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hayatını kaybetmiş tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Eğitim faaliyetlerine devam eden öğretmenlerimize de nice güzel yıllar diliyorum. Emekli olan öğretmenlerimize ise bundan sonraki hayatlarında sağlıklı ve huzurlu ömür diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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