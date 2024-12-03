Kuşadası'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika
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Kuşadası'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Kuşadası\'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Kuşadası'nda Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı. Kortej yürüyüşü, çelenk sunma töreni ve konser etkinlikleri ile engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekildi.

03.12.2024 17:36  Güncelleme: 17:51
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(AYDIN) - Kuşadası'nda, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kuşadası Belediyesi'nin verdiği destekle Kuşadası Kent Konseyi ve Erdoğan Öven Engelliler Köyü tarafından gerçekleştirilen programda, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kortej düzenlenip, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kuşadası'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'ndan başlayan ve Atatürk Meydanı'nda son bulan bir kortej düzenlendi. Korteje Kuşadası Belediye Meclis üyeleri, Kuşadası Kent Konseyi Engelli Meclisi, Kuşadası Engelsiz Engelliler Yaşatma Derneği, Kuşadası Engellileri Koruma Derneği, Kuşadası Erdoğan Öven Engelliler Köyü üyeleri ve STK'lar katıldı.

Kortejin ardından engelli bireylerin yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, Kuşadası Engellileri Koruma Derneği Başkanı Canan Güler ve CHP Kuşadası Engelsiz Yaşam Komisyonu Başkanı Deniz Devrim İnce tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Etkinlikte, Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde eğitim gören öğrenciler konser verip, çeşitli halk oyunları gösterileri yaptı.

Kuşadası Belediyesi, programa katılan öğrenci ve ebeveynler için de ARYA A.Ş. Gazibeğendi Tesisleri'nde yemek verdi. Yemeğe katılan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı, "Dünyadaki en büyük engel sevgisizliktir. Bu nedenle çevremizdeki engelli bireyleri anlamaya ve yardımcı olmaya çalışmalıyız. Kuşadası Belediyesi olarak engelli hemşehrilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata daha kolay adapte olmalarını sağlamak amacıyla çeşitli projeler üretiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika

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