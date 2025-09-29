Kuşadası'nda 30 yaşındaki kadın pencereden düştü - Son Dakika
Kuşadası'nda 30 yaşındaki kadın pencereden düştü

29.09.2025 20:19
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ayça A., 3. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 3. kattaki evinin penceresinden düşen Ayça A. (30), hayatını kaybetti.

GENÇ KADIN 3. KATTAN DÜŞTÜ

Olay, saat 15.00 sıralarında İkiçeşmelik Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ayça A., 3. kattaki evinin penceresinden düştü. Durumu fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ayça Ala'nın cansız bedeni Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken daha öce intihar girişiminde bulunduğu ileri sürülen Ayça A.'nın hayatına son vermiş olabileceği üzerinde de durulduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

