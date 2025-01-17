Kuşadası'nda 7 Göçmen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kuşadası'nda 7 Göçmen Hayatını Kaybetti

Kuşadası\'nda 7 Göçmen Hayatını Kaybetti

Kuşadası'nda botun devrilmesi sonucu 7 düzensiz göçmen yaşamını yitirirken, 32 kişi kurtarıldı.

17.01.2025 15:47
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan lastik bottan denize düşen 7 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 32 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi açıklarında hareket halindeki lastik botu durdurmak istedi.

Ekiplerin ihtarına uymayan lastik bottakiler kaçmaya çalıştı. Bu sırada lastik bottaki bazı düzensiz göçmenler denize düştü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bazıları denizde bazıları ise lastik botta bulunan 32 kişiyi kurtardı.

Ekipler, 3 kişinin ise denizde cansız bedenine ulaştı, kurtarılan göçmenler Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kayıp olduğu değerlendirilen 4 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Denizden ve havadan yürütülen arama çalışmaları sonrası kayıp 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 düzensiz göçmenin tedavisi ise yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre düzensiz göçmen botu üzerinde ve deniz yüzeyinde bulunan 32 düzensiz göçmen ve 3 cansız beden TCSG-311 ve KB-108 üzerine alınmıştır. Düzensiz göçmen grubu ile yapılan mülakatta, Davutlar bölgesinden çıkış yaptıkları ve 4 kayıp olduğu değerlendiriliyor. Bu kayıplar için denizden ve havadan arama çalışması başlatıldı." bilgilerini verdi.

Kaynak: AA

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