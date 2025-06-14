Kuşadası'nda Anayasa Değişikliği Paneli Düzenlendi

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kuşadası Şubesi tarafından gazeteci ve yazar Barış Terkoğlu ile Barış Pehlivan'ın katıldığı bir panel düzenlendi. Gündeme ilişkin konuların ele alındığı panelde, Anayasa değişikliğinin ülkeye getireceği olumlu ve olumsuz yanlar konuşuldu.

Kuşadası Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kuşadası Şubesi iş birliğinde gazeteci ve yazar Barış Terkoğlu ile Barış Pehlivan'ın katıldığı bir panel düzenledi. Ada Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele ilgi yoğun oldu. Panele, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari ve Ayşegül Dağlı'nın yanı sıra belediye meclis üyeleri, CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kuşadası Şube Başkanı Ferah Sürekçi ve eski başkanı Nazan Bozkurt, Duygu Günel ve çok sayıda Kuşadalı katıldı.

"Anayasa ve kanunlar millet için yapılır"

Panelde, gazeteci ve yazar Barış Terkoğlu ile Barış Pehlivan tarafından "Yeni Anayasa Tartışmaları Ekseninde Cumhuriyetin Değerlerini ve Geleceğini Savunmak" başlığı altında demokrasi, örgütlenme, insan hakları, 12 Eylül Anayasası ve yapılmak istenen yeni Anayasa değişikliği ele alındı. Barış Pehlivan, Türkiye'nin demokratik açıdan çok zor bir süreçten geçtiğini söyledi. Anayasada belli başlı hükümlerin olduğunu belirten Pehlivan, "Anayasa ve kanunlar millet için yapılır. Ama şu an geldiğimiz noktada tek bir kişi için yapılıyor" dedi.

"Anayasa değişikliği kesinlikle kabul edilmemeli"

Barış Terkoğlu ise "Cumhuriyet devrimleri halk içindir. Bizim yeni bir Anayasa'ya değil Cumhuriyet devrimlerinin kazanımlarına ihtiyacımız var. Gündemde olan Anayasa değişikliği kesinlikle kabul edilmemeli" diye konuştu.

"Önemli olan hukuk kurallarına bağlı kalmak"

Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Süvari de "Bazı ülkelerin hiç yazılı anayasaları yok. Ama hukuku çok iyi uyguladıklarını görüyoruz. Önemli olan hukuk kurallarına bağlı kalmak. Barış Terkoğlu ile Barış Pehlivan'a Kuşadası'na geldikleri için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.