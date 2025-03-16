Kuşadası'nda Bahar Temizliği Hız Kazandı

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte, ilçe genelinde başlattığı bahar temizliği çalışmalarına hız verdi.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe sakinlerine daha sağlıklı ve hijyenik bir yaşam alanı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından ilçe genelinde yapılan bahar temizliği çalışmalarında Karaova, Yavansu, Soğucak, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde cadde ve sokaklar özel tasarımlı araçlarla süpürüldü. Çöp konteynerlerinin bakımı yapılıp, yüksek sıcaklıktaki su ve özel solüsyonlarla yıkanarak kir ve kokudan arındırıldı. Mıntıka temizliğinin de yapıldığı çalışmada, ayrıca yol kenarlarındaki moloz ve çeşitli atıklar kamyonlara yüklenerek çevreden uzaklaştırıldı.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hakan Bayrak, Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası'nı pırıl pırıl bir görünüme kavuşturmak için çaba sarf ettiklerini belirterek "Bahar temizliğimiz, kentimizin farklı mahallelerinde devam edecek. Kuşadası Belediyesi olarak hemşehrilerimize daha temiz ve sağlıklı bir ortam yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.