Kuşadası'nda Çocuklar, Tasarladıkları Evlerin Bahçesine Tohum Ekti

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve ebeveynlerin bilinçlenme sürecini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Anne Baba Çocuk Merkezi'nde, "Benim Minik Bahçem" adlı atölye çalışması düzenlendi. Etkinlikte çocuklar, tasarladıkları evlerin bahçesine tohum ekti.

Kuşadası İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki Cafer Kotan Yaşam Parkı içerisinde bulunan Anne Baba Çocuk Merkezi'nde 3-6 yaş arası çocuklara yönelik atölyeler devam ediyor. Bu kapsamda merkezde son olarak "Benim Minik Bahçem" adlı etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Belediye Meclis üyeleri Nilüfer Tektaş Cevahir ve Nihal Güler de katıldı.

Toprağa dokunarak üretim sürecini deneyimlediler

Yaklaşık bir saat süren etkinlikte çocuklar oyun hamurlarından çiçekler yaptı. Daha sonra resim kağıtlarına hayallerindeki evi çizip, renkli kalemlerle boyadı. Kağıttan evlerini içerisinde verimli toprağın bulunduğu plastik kaplara yerleştiren minikler, bahçe olarak tasarladıkları alana da çim ve çeşitli tohumlar ekti. Uygulamalı etkinlik sayesinde çocuklar, toprağa dokunarak tarımsal üretim sürecini deneyimleme fırsatı buldu.

"Çocuklarımız bizim için çok önemli"

Nilüfer Tektaş Cevahir, "Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında kentimize kazandırdığımız merkezde gerçekleştirdiğimiz atölye çalışmalarıyla çocukların gelişimine ve ailelerin bilinçlenmesine önemli katkılar sunuyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bizler için çok önemli. Bugün de çocuklarımız için tarımsal üretim ile çevre ve doğanın önemine dikkat çekmek istedik" diye konuştu.