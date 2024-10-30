Kuşadası\'nda Binlerce Kişi Cumhuriyet İçin Yürüdü

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla 'Cumhuriyet Korteji' düzenledi. Binlerce kişinin katıldığı kortejde 250 metrelik Türk bayrağı taşındı.

Kuşadası'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Bir gün öncesinde Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan kutlama etkinlikleri, Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen tebrik töreniyle devam etti. Kaymakamlık'taki kabulden sonra Atatürk Meydanı'nda kutlama programı ve resmi geçit töreni düzenlendi. Kutlamalar, akşam saat 18.30'da Kısmet Otel Kavşağı'ndan başlayan 'Cumhuriyet Korteji' ile devam etti. Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen korteje binlerce kişi katıldı.

Yürüyüşte vatandaşlar ellerinde Türk bayrağı, Atatürk posterleri ve meşaleler taşıyarak marşlar söyledi. Atatürk Bulvarı üzerinden Kuşadası Belediyesi Hizmet Binası'na yürüyen korteje, Belediye Başkanı Ömer Günel de eşlik etti. Kuşadası Belediye başkan yardımcıları, Kuşadası Belediye Meclis üyeleri, siyasi partiler, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının da yer aldı. Kortejde en ön bölümde yer alan yaklaşık 600 motosikletli, Kuşadası Belediye Bandosu, Kuşadası Şehit Kaya Aldoğan Lisesi mezunlarının oluşturduğu Veteran Boru ve Trampet takımı büyük ilgi gördü.

Büyük bir coşku içerisinde gerçekleşen kortejde, 250 gönüllünün taşıdığı 250 metrelik dev Türk bayrağı açıldı.

Kutlamalar Tuğba Yurt konseri ile devam etti

Türk pop müziği sanatçısı Tuğba Yurt, seslendirdiği şarkılar ve sahne performansıyla Cumhuriyet Bayramı sevincini zirveye taşıdı. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda gerçekleştirilen konserden önce Dj Kadir Çetin'in canlı performansı eşliğinde Cumhuriyet'in 101'inci yılına özel havai fişek gösterisi düzenlendi. İlginin yoğun olduğu konserde, alana sığmayan Kuşadalılar, meydana ulaşan cadde ve sokakları doldurdu.