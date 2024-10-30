Kuşadası'nda Binlerce Kişi Cumhuriyet İçin Yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuşadası'nda Binlerce Kişi Cumhuriyet İçin Yürüdü

Geniş Video İzle

Kuşadası Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101’inci yıl dönümü dolayısıyla 'Cumhuriyet Korteji' düzenledi. Binlerce kişinin katıldığı kortejde 250 metrelik Türk bayrağı taşındı.

30.10.2024 10:20  Güncelleme: 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla 'Cumhuriyet Korteji' düzenledi. Binlerce kişinin katıldığı kortejde 250 metrelik Türk bayrağı taşındı.

Kuşadası'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Bir gün öncesinde Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan kutlama etkinlikleri, Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen tebrik töreniyle devam etti. Kaymakamlık'taki kabulden sonra Atatürk Meydanı'nda kutlama programı ve resmi geçit töreni düzenlendi. Kutlamalar, akşam saat 18.30'da Kısmet Otel Kavşağı'ndan başlayan 'Cumhuriyet Korteji' ile devam etti. Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen korteje binlerce kişi katıldı.

Yürüyüşte vatandaşlar ellerinde Türk bayrağı, Atatürk posterleri ve meşaleler taşıyarak marşlar söyledi. Atatürk Bulvarı üzerinden Kuşadası Belediyesi Hizmet Binası'na yürüyen korteje, Belediye Başkanı Ömer Günel de eşlik etti. Kuşadası Belediye başkan yardımcıları, Kuşadası Belediye Meclis üyeleri, siyasi partiler, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının da yer aldı. Kortejde en ön bölümde yer alan yaklaşık 600 motosikletli, Kuşadası Belediye Bandosu, Kuşadası Şehit Kaya Aldoğan Lisesi mezunlarının oluşturduğu Veteran Boru ve Trampet takımı büyük ilgi gördü.

Büyük bir coşku içerisinde gerçekleşen kortejde, 250 gönüllünün taşıdığı 250 metrelik dev Türk bayrağı açıldı.

Kutlamalar Tuğba Yurt konseri ile devam etti

Türk pop müziği sanatçısı Tuğba Yurt, seslendirdiği şarkılar ve sahne performansıyla Cumhuriyet Bayramı sevincini zirveye taşıdı. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda gerçekleştirilen konserden önce Dj Kadir Çetin'in canlı performansı eşliğinde Cumhuriyet'in 101'inci yılına özel havai fişek gösterisi düzenlendi. İlginin yoğun olduğu konserde, alana sığmayan Kuşadalılar, meydana ulaşan cadde ve sokakları doldurdu.

Kuşadası\'nda Binlerce Kişi Cumhuriyet İçin Yürüdü
Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyeti, Kuşadası Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Binlerce Kişi Cumhuriyet İçin Yürüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:49 Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti
16:17 Kerem Kınık’ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı
16:13 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek
14:53 Selin vurduğu İspanya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 62’ye yükseldi Selin vurduğu İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi
14:51 CHP lideri Özel’den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:40 Japonya’da uygunsuz kıyafetlerle seçim çalışması yürüten kadınlar tepki çekti Japonya'da uygunsuz kıyafetlerle seçim çalışması yürüten kadınlar tepki çekti
09:32 Les Ottomans Hotel, Galatasaray’dan Beşiktaş’a geçti Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti
09:31 Hindistan’da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
09:24 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı Başsavcılıktan açıklama var Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var
09:16 Ronaldo’nun kaçan penaltısı Al Nassr’ı kupadan etti Ronaldo'nun kaçan penaltısı Al Nassr'ı kupadan etti
08:42 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
08:29 Celal Şengör, ABD ve İsrail’in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu’daki suyun peşindeler Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler
08:00 İmamoğlu’nun Yenikapı’daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti
07:34 Yusuf Dikeç’in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 17:03:46. #1.13#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda Binlerce Kişi Cumhuriyet İçin Yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.