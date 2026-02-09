Kuşadası Belediyesi, Camileri Ramazan Ayına Hazırlıyor - Son Dakika
Kuşadası Belediyesi, Camileri Ramazan Ayına Hazırlıyor

09.02.2026 17:25  Güncelleme: 19:30
Kuşadası Belediyesi, ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki camileri kapsamlı bir bakım ve temizlik çalışmasıyla ibadete hazırlıyor. Çalışmalar cami içi ve dışı ile ortak kullanıma ait alanları kapsıyor.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki camileri ibadete hazırlamak için kapsamlı bir bakım ve temizlik çalışması başlattı.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyon içinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında camilerin hem iç hem de dış alanları temizleniyor.

İlk etapta Kadınlar Denizi ve Cumhuriyet mahallelerinde başlayan faaliyetlerde; camii içlerinde detaylı temizlik yapılırken, avlu ve bahçelerde ise çim biçme, ağaç budama ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekipler, ibadet alanlarının yanı sıra ortak kullanım alanlarını da hijyenik ve düzenli hale getirerek ramazan ayına yakışır bir görünüm kazandırıyor.

Kent genelindeki tüm camiileri kapsayacak şekilde planlanan çalışmaların ramazan ayı başlamadan tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

