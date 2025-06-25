Aydın'ın Kuşadası ilçesinde caretta caretta, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Güzelçamlı Mahallesi'nde teknesiyle denize açılan Mehmet Ali Pirinç, su yüzeyine çıkan caretta carettayı fark etti.
Bir süre teknenin yanında su üstünde kalan deniz kaplumbağası, daha sonra gözden kayboldu.
Pirinç, kaplumbağanın bu anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Kuşadası'nda Caretta Caretta Görüntülendi - Son Dakika
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