Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, "Çinilerin Dansı" Resim Sergisine Ev Sahipliği Yapıyor

23.02.2026 17:44  Güncelleme: 18:05
Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, ressam Gülay Yür Ünaldı'nın 'Çinilerin Dansı' adlı resim sergisine ev sahipliği yapıyor. 30 eserden oluşan sergi, 27 Şubat Cuma gününe kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, Gülay Yür Ünaldı'nın "Çinilerin Dansı" adlı resim sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Farklı tekniklerle hazırlanan 30 eserin yer aldığı sergi, 27 Şubat Cuma gününe kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Ressam Gülay Yür Ünaldı'nın "Çinilerin Dansı" adlı kişisel resim sergisinin açılışına Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Çağlayan Erdem, Belediye Meclis Üyesi Nilüfer Tektaş Cevahir ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Protokol üyeleri serginin açılış kurdelesini hep birlikte kesti. Ardından sergi alanını gezip, akrilik, sulu boya ve fine art teknikleri kullanılarak yapılan resimleri inceledi.

Toplam 30 eserden oluşan sergideki resimlerde, ağırlıklı olarak çini motifler ve kadın figürleri yer alıyor. Eserlerinde doğunun geleneksel desenleri ile batının çağdaş sanat yaklaşımını sentezleyen sanatçı, iki coğrafya arasında kültürel bir köprü kuruyor.

Sergi, 27 Şubat Cuma gününe kadar ücretsiz olarak görülebilecek.

Kaynak: ANKA

