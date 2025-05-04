Kuşadası'nda ÇYDD'nin Dayanışma Kahvaltısı - Son Dakika
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Kuşadası'nda ÇYDD'nin Dayanışma Kahvaltısı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) ait dayanışma kahvaltısında derneğin önemine vurgu yaptı ve belediyenin desteğini ifade etti.

04.05.2025 17:14  Güncelleme: 19:42
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(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kuşadası Şubesi'nin (ÇYDD) düzenlediği birlik, beraberlik ve dayanışma kahvaltısına katıldı. Kahvaltıda konuşan Günel, "Atatürk ilke ve devrimlerinin her zaman savunucusu olan ÇYDD, bizim için çok önemli bir dernek" dedi.

Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla da çağdaş insan ve topluma ulaşmak amacıyla kurulan ÇYDD'nin Kuşadası Şubesi tarafından birlik, beraberlik ve dayanışma kahvaltısı düzenlendi. Balıkçılar Meydanı'ndaki restoranda düzenlenen etkinliğe Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, CHP Aydın Milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz, Belediye Başkanı Ömer Günel, ÇYDD Kuşadası Şubesi Başkanı Münevver Kılıç ve dernek üyeleri katıldı.

"ÇYDD, bizim için çok önemli bir dernek"

Kahvaltıda konuşan Başkan Günel, "Atatürk ilke ve devrimlerinin her zaman savunucusu olan ÇYDD, bizim için çok önemli bir dernek. Değirmendere Mahallesi'nde Prof. Dr. Türkan Saylan adıyla çok güzel bir park yaptık. Kuşadası Belediyesi olarak yetki ve imkanlarımız dahilinde her zaman sizlerin yanında olacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'nda ÇYDD'nin Dayanışma Kahvaltısı - Son Dakika

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