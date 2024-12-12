Kuşadası'nda Deniz Ticaret Tarihi Müzesi Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Kuşadası'nda Deniz Ticaret Tarihi Müzesi Yoğun İlgi Görüyor

Kuşadası Belediyesi'nin açtığı Deniz Ticaret Tarihi Müzesi, Roma'dan Osmanlı'ya kadar uzanan eserlerle ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. 1,5 ayda 3 bin 803 kişi tarafından ziyaret edilen müze, dünyaca ünlü el kantarları koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor.

12.12.2024 11:16  Güncelleme: 12:23
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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi'nin kente kazandırdığı ve Güvercinada Kalesi'nin ev sahipliği yaptığı 'Deniz Ticaret Tarihi Müzesi' yoğun ilgi görüyor. Roma'dan Osmanlı'ya kadar geniş bir döneme ilişkin eserlerin sergilendiği müzeyi, açıldığı günden bu yana geçen 1,5 aylık sürede 3 bin 803 kişi ziyaret etti.

Kuşadası Belediyesi, kente yeni turistik rotalar kazandırmak amacıyla ekim ayı sonunda Deniz Ticaret Tarihi Müzesi'ni hizmete açtı. Kuşadası'nın simgesi olan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Güvercinada Kalesi'ndeki iç kalede bulunan müzeye, kenti ziyaret etmeye gelen yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Denizcilikle ilgili çeşitli objeler, deniz ticaretinin tarihsel gelişiminde kullanılan ticari eşyalar, balıkçılık aletleri ile sikke, mühür ve biletlerin sergilendiği müze, yaklaşık 1,5 ayda 3 bin 803 kişiyi ağırladı.

Dünyanın en zengin el kantarı ve ağırlıkları koleksiyonu olma özelliğini taşıyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile koleksiyoner Haluk Perk arasında imzalanan protokolle kurulan Deniz Ticaret Tarihi Müzesi, "Deniz yaşamı", "Balıkçılık", "Ticari mallar", "Anforalar", "El kantarları ve ağırlıkları", "Cep terazileri" ve "Sikkeler" bölümlerinden oluşuyor. Müzede, Roma döneminden Osmanlı'ya kadar geniş bir tarihi döneme ilişkin eserlerin yer aldığı koleksiyonlar sergileniyor. Eserlerin konularına göre kronolojik olarak aynı vitrinde sergilendiği müzede, el kantarları ve ağırlıkları koleksiyonu, dünyanın en zengin el kantarı ve ağırlıkları koleksiyonu olma özelliğini taşıyor.

"Kuşadası'na farklı kültürel rotalar kazandırmaya devam edeceğiz"

Türkiye ve Kuşadası'na çok önemli bir müze kazandırdıklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, "Göreve geldiğimiz günden bu yana geçen sürede kentimizde turizmi 12 aya çıkarmak için çalışıyoruz. Kruvaziyer turizminin Akdeniz'deki en önemli limanı olan kentimizde, yeni kültürel rotaların bulunması gemiyle gelen turistin merkezde daha fazla zaman geçirmesi anlamına geliyor. Bu da kent ekonomisinin turizm pastasından daha büyük dilim alması demek. İlerleyen dönemde Kuşadası'na farklı kültürel rotalar kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Deniz Ticaret Tarihi Müzesi Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika

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