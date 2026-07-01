Kuşadası'nda Kabotaj Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Kuşadası'nda Kabotaj Bayramı Kutlamaları

01.07.2026 13:47  Güncelleme: 14:35
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Kuşadası’nda 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı. Kutlamalar kapsamında ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Römorkörle denize açılan protokol üyeleri de deniz şehitleri anısına Kuşadası Körfezi’ne çelenk bıraktı.

(AYDIN) - Kuşadası'nda 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı. Kutlamalar kapsamında ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Römorkörle denize açılan protokol üyeleri de deniz şehitleri anısına Kuşadası Körfezi'ne çelenk bıraktı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayram dolayısıyla Atatürk Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene; Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Mehmet Sarıdedeoğlu, Kuşadası Liman Başkan Vekili Önder Eyigün ile ilçe protokol üyeleri katıldı. Eyigün'ün Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ve beraberindeki protokol üyeleri Ege Port Limanı'ndan römorkörle Kuşadası Körfezi'ne açılıp, denize şehitlerin anısına sembolik olarak çelenk bıraktı. Kuşadası'nda 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları saat 17.30'da Güvercinada Kalesi'nde düzenlenecek su sporları gösterisi, yüzme, denizden tabak çıkarma, karton tekne, sub board denge ve yelken yarışları ile devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Kabotaj Bayramı Kutlamaları - Son Dakika

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