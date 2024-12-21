Kuşadası'nda Deprem Paneli: Gelecek Tehlikelerine Karşı Önlemler Tartışıldı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Deprem Paneli: Gelecek Tehlikelerine Karşı Önlemler Tartışıldı

Kuşadası\'nda Deprem Paneli: Gelecek Tehlikelerine Karşı Önlemler Tartışıldı

Kuşadası Belediyesi, 'Depremi Felakete Dönüştüren Sebepler ve Ege Bölgesi Depremselliği ve Kuşadası' konulu bir panel düzenledi. Panelde uzmanlar, yapısal güvenlik ve deprem riskleri hakkında bilgi vererek, olası depremlere karşı alınması gereken önlemleri tartıştı.

21.12.2024 09:31  Güncelleme: 09:33
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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, "Depremi Felakete Dönüştüren Sebepler ve Ege Bölgesi Depremselliği ve Kuşadası" başlıklı panele ev sahipliği yaptı. Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, " Kuşadası Körfezi'ndeki fayların özelliği, çok güçlü olmamalarına rağmen sık deprem üretmeleri. Sisam Adası'nın kuzeyinde, deniz içinde doğu-batı doğrultusunda uzanan fayın da Kuşadası'na değil, batıya doğru deprem üreteceğini düşünüyorum" dedi.

Kuşadası Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi tarafından Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen deprem panelinde, geçmişten bugüne kadar Türkiye'de meydana gelen depremlerde neden çok fazla can kaybı yaşandığı sorusuna cevap aranmaya çalışıldı.

Mevcut yapı stokunun güvenliği ve yapılacak güçlendirmeler ile Kuşadası'nın deprem haritasıyla ilgili konuların öne çıktığı panele, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdem Canbay ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy konuşmacı olarak katıldı.

Panelde bir konuşma yapan Kuşadası Belediye Başkan Vekili Salim Tümer Apaydın, Kuşadası Belediyesi olarak kentte yaşanacak olası bir depreme karşı mümkün olan her türlü önlemi almaya çalıştıklarını söyledi. Bilimsel veriler doğrultusunda depreme karşı yol haritası oluşturmak amacıyla daha önce "Deprem ve Kentsel Dönüşüm" başlıklı bir kurultay düzenlediklerini belirten Başkan Vekili Salim Tümer Apaydın, 'imar barışı' adı altında yapılan düzenlemelerin de yanlışlığına dikkati çekti.

"Yönetmeliklerde sorun yok"

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Salim Tümer Apaydın'ın ardından söz alan ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdem Canbay ise Türkiye'de 1937 yılından beri hazırlanan deprem yönetmeliklerinde herhangi bir sorunun olmadığını belirtti. Depremlerin bilimsel açıdan önceden tahmin edilebileceğine vurgu yapan Prof. Dr. Canbay, "Ancak eğer ülkenizde doğru yapılaşma ve doğru imar planı olmazsa, iyi ve ahlaklı mühendisler ile inşaat ustaları yetiştirmezseniz, devlet ve kamunun kontrol mekanizmaları görevlerini tam olarak yerine getirmezse depreme karşı hiçbir önlem alamazsınız" diye konuştu.

"Zemin ve yapı birbirine barışık olmak zorunda"

YTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise "Kuşadası Körfezi'ndeki fayların özelliği çok güçlü olmamalarına rağmen sık deprem üretmeleri. Ege ve Aydın'daki tüm yerleşmelerin zeminleri sıvılaşmaya uygun. Bu nedenle zeminle yapının birbirine barışık olması gerekiyor. Sisam Adası'nın kuzeyinde, deniz içinde doğu-batı doğrultusunda uzanan fayın da Kuşadası'na değil, batıya doğru deprem üreteceğini düşünüyorum. Bir de Büyük Menderes fay hattı var. Bu iki fay hattı birbirinden bağımsız depremler üretecek kapasitede" ifadelerini kullandı.

Panele, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Salim Tümer Apaydın, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı, belediye meclis üyeleri, CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi Başkanı Ali Atılım Kahraman, AKUT Kuşadası ekibi ve STK temsilcileri katıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Deprem Paneli: Gelecek Tehlikelerine Karşı Önlemler Tartışıldı - Son Dakika

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