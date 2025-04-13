Kuşadası'nda Dilencilere Cezai İşlem ve 23 Bin Lira Ele Geçirildi

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sırasında dört dilenciye cezai işlem uygulandı, üzerlerinden çıkan 23 bin liraya el konuldu.

Kuşadası Belediyesi, vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından turistik çarşı başta olmak üzere cami önleri ile araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde yapılan kontrollerde 3'ü kadın 1'i erkek olmak üzere 4 dilenci yakalandı.

Zabıta Kontrol Noktasına götürülen dilencilere Kabahatler Kanunu'nun 33'üncü maddesi uyarınca para cezası kesilirken, üzerlerinden çıkan 23 bin liraya da el konuldu.