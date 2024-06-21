Kuşadası\'nda Dünya Yoga Günü Kutlamaları

Güncel

(AYDIN) - Kuşadası'nda 21 Haziran Dünya Yoga Günü, Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen bir etkinlikle kutlandı. Tarihi Güvercinada Kalesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, gencinden yaşlısına tüm Kuşadalılar hep birlikte yoga yaptı.

Birleşmiş Milletler (UN) 2014 yılında Türkiye'nin de içinde bulunduğu 177 ülkenin katkılarıyla 21 Haziran'ı 'Dünya Yoga Günü' olarak kabul etti. Bu kapsamda Kuşadası'nda da Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Kent Konseyi iş birliğinde diğer tüm ülkelerde olduğu gibi eş zamanlı kutlama etkinliği düzenlendi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Tarihi Güvercinada Kalesi'nin eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşen etkinlikte gencinden yaşlısına tüm Kuşadalılar hep birlikte yoga yaptı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, uzman antrenörler yoga severlere ayrıca çeşitli bilgiler de verdi. Güvercinada'daki etkinlikler saat 17.00'de yapılacak ders ile son bulacak. Ardından saat 18.00'de Güvercinada'dan İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirilecek. Kutlama etkinliği, meydandaki Mistik Dans ve Gün Batımı Yogası ile bitecek.