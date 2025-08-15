Kuşadası'nda El Freni Boşalan Kamyonet Asılı Kaldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde el freni boşalan park halindeki kamyonet, istinat duvarına çarpıp, asılı kaldı. Şoförün kamyoneti durdurmak için peşinden koştuğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Ege Mahallesi 438'inci Sokak'ta meydana geldi. İsa Akgöl, market malzemesi teslim etmek için 09 BA 601 plakalı kamyonetini eğimli yola park edip, aracından indi. Bu sırada iddiaya göre el freni boşalan kamyonet eğimli yolda ilerledi. İsa Akgöl de aracın peşinden koşmaya başladı. O anlar, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık 100 metre ilerleyen kamyonet, sokağın sonundaki sitenin istinat duvarına çarptı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonet, vinçle asılı kaldığı duvardan kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.