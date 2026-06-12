Güvercinada Açık Hava Müzesi'nin Tülüşahları Çiçek Açtı

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi tarafından yok olma riski taşıdığı için Güvercinada Açık Hava Müzesi'ndeki özel alanlarda koruma altına alınan endemik bitki türü tülüşahlar çiçek açmaya başladı.

Güvercinada Açık Hava Müzesi'ndeki koruma parselinde bulunan tülüşahlar bu yılın ilk çiçeklerini açtı. Adını, Güzelçamlı'daki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın bulunduğu Samson Dağları'ndan alan tülüşahların çiçeklenmesi heyecanla karşılandı. Kuşadası Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Müzeler Sorumlusu Ersin Serçek de tülüşah koruma parselinde incelemede bulundu.

"KENTİN TANITIMINA ÖNEMLİ KATKI SAĞLIYOR"

Tülüşahın korunması için Kuşadası Belediyesi olarak önemli bir çaba sarf ettiklerini belirten İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Müzeler Sorumlusu Ersin Serçek, "Dünyada sadece Kuşadası'nda yetişen ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan tülüşahların çoğaltılması endemik bitki çeşitliliği açısından çok önemli. Bu bitki, Kuşadası'nda botanik turizminin gelişmesine ve kentin tanıtımına önemli bir katkı sağlıyor. Güvercinada Açık Hava Müzesi'ne gelen yerli ve yabancı turistleri artık girişte tülüşahlar karşılayacak" diye konuştu.

KOPARMANIN CEZASI 699 BİN 245 TL

Kuşadası'nda yetişen 10 endemik bitki türünden biri olan ve halk arasında 'Aydın Gaşağı' olarak da bilinen tülüşahları koparmanın veya doğal ortamından sökerek başka yere taşımanın bu yılki cezası 699 bin 245 lira olarak belirlendi. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Güvercinada Kalesi'nin girişinde oluşturulan 'Tülüşah Deneme Parseli'ndeki bilimsel çalışmalar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Biyoloji Bölümü tarafından yapılıyor. Parselin bakım çalışmalarını da Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü gerçekleştiriyor.