Kuşadası'nda Firari 2 Hükümlü Yakalandı

20.02.2026 18:29
Kuşadası'nda çeşitli suçlardan aranan 2 hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan firari 2 hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda 'yol kesmek suretiyle birden fazla kişi ile yağma' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.Ç.'nin (28) Kuşadası'nda olduğu bilgisine ulaşıldı. R.Ç., dün düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalandı. Adreste yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ile 23 fişek ele geçirildi. Aynı gün 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. (31) de yakalandı. İki firari hükümlü, polisteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kuşadası, Güvenlik, Güncel, Polis, Suç

