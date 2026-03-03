Kuşadası Belediyesi'nin İftar Programı, Türkmen Mahallesi'nde Devam Etti - Son Dakika
Kuşadası Belediyesi'nin İftar Programı, Türkmen Mahallesi'nde Devam Etti

03.03.2026 09:20  Güncelleme: 10:09
Kuşadası Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla Türkmen Mahallesi'nde iftar sofraları kurdu. İftar programına katılan belediye meclis üyeleri ve bölge sakinleri, Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında kurulan iftar sofralarının son adresi Türkmen Mahallesi oldu.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu paylaşmak amacıyla Kuşadası Belediyesi tarafından kurulan iftar sofralarının son adresi, Türkmen Mahallesi oldu. İftar programına, belediye meclis üyeleri ve CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek de katıldı. İftar saatinin gelmesiyle birlikte binlerce kişi oruçlarını açtı. Bölge sakinleri, Başkan Ömer Günel'e iftar yemeği dolayısıyla teşekkür etti.

Kuşadası Belediyesi'nin bir sonraki iftar yemeği, bugün İkiçeşmelik Mahallesi Kardeş Şehirler Parkı'nda düzenlenecek.

Kaynak: ANKA

Kuşadası Belediyesi, Türkmen Mahallesi, Yerel Haberler, Ömer Günel, Belediye, Güncel, İftar, Son Dakika

