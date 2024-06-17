Kuşadası'nda İlçe Protokolü Vatandaşlarla Bayramlaştı

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(AYDIN) - Kuşadası'nda ilçe protokolü, Tarihi Kervansaray'da düzenlenen törende vatandaşlarla bayramlaştı.

Tarihi Kervansaray'daki bayramlaşma programına Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Efe Berberoğlu, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Belediye Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Törende, Kaymakam İbrahim Keklik ve Kuşadası Belediye Başkan Vekili Efe Berberoğlu, vatandaşlar ile kamu görevlilerinin bayramını kutladı. Başkan Vekili Berberoğlu, Kurban Bayramı'nın Türkiye'ye sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini diledi.

Programdan sonra Kuşadası Kaymakamı Keklik ve Belediye Başkan Vekili Berberoğlu, şehit aileleri ile Kuşadası Devlet Hastanesi'ni de ziyaret ederek, hasta ve personelin bayramını kutladı.