Kuşadası\'nda Kaçak Göçmen Yakalandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yüzerek Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçme hazırlığı yapan Z.A. isimli kaçak göçmeni, jandarma ekipleri yakaladı.

Kuşadası Jandarma Komutanlığı'na bağlı Dipburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dün Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda devriye görevine çıktı. Ekipler, bölgede yaptıkları kontrolde, Z.A isimli kaçak göçmenin can simidi ve paletle yüzerek Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçme hazırlığında olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri, Z.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan Z.A, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.