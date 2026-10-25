Kuşadası\'nda kaçak molozlar temizlendi, EKODOSD Başkanı kirlenmeye karşı uyardı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi, Yaylaköy Mahallesi'ndeki, zeytinlik ve kızılçam ağaçlarının bulunduğu Çömlekçi mevkiine dökülüp, doğaya zarar veren kaçak molozlar, Kuşadası Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. Bölgede inceleme yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı (EKODOSD) Bahattin Sürücü, "Duyarlılık göstererek harekete geçen yetkililere teşekkür ederim. Ancak unutulmamalıdır ki önemli olan yalnızca kirletilen alanları temizlemek değil, bu alanların yeniden kirletilmesini önlemektir" dedi.

Kuşadası'nın Yaylaköy Mahallesi'nde bulunan Çömlekçi mevkii, kamyon ve traktörlerin moloz, çöp, ev eşyası ve eski büro malzemelerini kaçak olarak dökmesi nedeniyle atıklarla doldu. Endemik bitki türü tülüşahın da yetiştiği, zeytinlikler ve dere yataklarını çevreleyen kızılçam ağaçlarının bulunduğu bölgede, bitki örtüsü bu nedenle zarar gördü. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Çömlekçi mevkiinde yaptığı incelemede, kaçak dökülen moloz ve atıkların doğal yaşam alanlarına zarar verip, yaban hayatı olumsuz etkilediğini tespit etti. Bu durum çevrecilerin tepkisine neden oldu.

UYARI LEVHALARI YERLEŞTİRİLDİ

Çömlekçi mevkiinde giden Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde hareket edip, bölgenin temizlenmesini sağladı. Ardından kaçak moloz dökülen alanların etrafına üzerinde 'Çöp ve moloz dökmek yasaktır. Bu alan kamera ile izlenmektedir' yazılı uyarı levhaları yerleştirildi. İlçedeki tüm molozları temizlemek için seferberlik başlattıklarını belirten yetkililer, Kuşadası'nın Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekip, vatandaşlara ve firmalara da duyarlılık ve iş birliği çağrısında bulundu.

'ÖNEMLİ OLAN YENİDEN KİRLETİLMESİNİ ÖNLEMEK'

Temizlik çalışmasının ardından bölgede tekrar inceleme yapan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü de, "Öncelikle, duyarlılık göstererek harekete geçen Kuşadası Belediyesi'ne ve emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ederim. Ancak unutulmamalıdır ki önemli olan yalnızca kirletilen alanları temizlemek değil, bu alanların yeniden kirletilmesini önlemektir. Hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıkları belirlenmiş, izinli alanlara bırakılmalıdır. Doğaya, ormanlara, dere yataklarına ve sulak alanlara gelişigüzel atık dökülmesine karşı denetimler artırılmalı, sorumlular hakkında mevzuatın öngördüğü yaptırımlar uygulanmalıdır. Atık döküm alanları belirlenirken doğal alanların ekolojik özellikleri mutlaka dikkate alınmalıdır. Sulak alanlar, dere yatakları, yer altı ve yüzey suları, yaban hayatı, doğal bitki örtüsü ve halk sağlığı üzerindeki olası etkiler bilimsel ölçütlerle değerlendirilmelidir" diye konuştu.