Kuşadası'nda Kaldırım Denetimleri Sıklaşıyor

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi Zabıta ekipleri, kaldırımların daha rahat kullanabilmesi amacıyla ilçe genelinde yaptığı denetimlere devam ediyor. Denetimler, esnaf ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımların, iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda ekipler, ilçe merkezinin ardından Davutlar Mahallesi'nde bir denetim yaptı. Denetimde, yol ve kaldırımların üzerinde bulunan reklam panoları, flama, bayrak, demir bariyer, lastik, saksı, masa, reklam panoları ve sandalye gibi eşyalar toplandı. Çevre ve görüntü kirliliğine neden olan afişler de söküldü. Yaklaşık iki saat süren denetimde, toplanan malzemeler Kuşadası Belediyesi'ne ait kamyona yüklenerek, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne götürülürken; işletme sahiplerine de çeşitli uyarlarda bulunuldu. Denetim sırasında yasak olmasına rağmen kaldırımların üzerine park eden motosiklet ve otomobiller için de uyarı anonsları yapıldı.

Davutlar Mahallesi'nde erkek kuaförü işleten Taner Yener, "Ben uygulamayı çok doğru buluyor ve bir esnaf olarak da sonuna kadar destekliyorum. Çünkü yayalar ve engelliler, bazı sokaklardaki kaldırımları üzerlerine konan malzemeler nedeniyle gerçekten kullanamıyor" dedi.

Davutlar Mahallesi Muhtarı Erol Yağcıoğlu da "Öncelikle buradaki her esnaf arkadaşımız işgaliye konusunda çok hassas. Ancak kaldırımlara konan malzemelerin miktarında bazen artış olabiliyor. Böyle durumlarda da zaten zabıta ekiplerimiz yaptıkları düzenli denetimlerle işgalin önüne geçiyor. Kaldırımları kullanma hakkı her zaman yayalarındır" ifadelerini kullandı.