Kuşadası'nda Kasaplarda Gıda Güvenliği Denetimleri Artırıldı

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenli ürünler tüketebilmesi amacıyla kent genelinde et ve tavuk ürünleri satan kasaplara yönelik denetimlerini arttırdı.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Güvenli Gıda ve İş Yeri Hijyeni Denetim ekibi, vatandaşların daha güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri amacıyla iş yerleri ve işletmelerde denetimlerine devam ediyor. Sık sık fırın, market ve lokantaları denetleyen ekipler, son olarak kentteki kasapları denetledi. Sağlık ve hijyen açısından steril olması gereken yerlerin başında gelen et mamulleri satış alanlarında gerçekleştirilen denetimde ekipler tarafından ruhsat ve evrak kontrolü yapıldı, satılan ürünlerin son kullanma tarihleri incelendi.

Etlerin muhafaza edildiği soğuk hava depoları ile sergilendiği reyonların uygunluğuna da bakan ekipler, işletme sahiplerine genel temizlik kurallarını, çalışanlara da maske, bone ve eldiven kullanmaları hususunda özenli olmaları gerektiğini hatırlattı. Karkasların mühür ve kesim raporlarını da kontrol eden ekipler, çalışanları etleri kesmede ve işlemede kullanılan bıçak ve kıyma makinesi gibi aletlerin temizliğinde kullanılacak antibakteriyel ürünler konusunda bilgilendirdi.